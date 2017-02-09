Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного из Белоруссии в Азербайджан блогера Александра Лапшина. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом на традиционном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы будем заниматься судьбой российского гражданина и далее», - сказала Захарова, напомнив, что 8 февраля МИД РФ выпустил комментарий в связи с экстрадицией блогера, где изложил свою позицию.

«Этот вопрос, как и все возникающие в двусторонних отношениях вопросы, вне зависимости о каких странах мы говорим, должны решаться в рабочем порядке, - подчеркнула Захарова. - Бывают более сложные вопросы, бывают менее сложные, но все, что связано с судьбой российских граждан, для РФ является приоритетной темой. Все это должно решаться в рабочем порядке, мы из этого исходим».

8 февраля МИД РФ выступил с комментарием относительно решения Верховного суда Белоруссии о выдаче А.В.Лапшина Азербайджану, в котором говорится: «По имеющейся информации, 7 февраля Верховный суд Республики Белоруссия, рассмотрев дело в закрытом режиме, не удовлетворил жалобу гражданина России и Израиля Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Республики Белоруссия о его выдаче в Азербайджан. Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией.

Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье».