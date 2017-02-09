Американец стал победителем лотереи дважды за один день

Житель американского штата Южная Каролина дважды победил в лотерее Palmetto Cash 5 за один день. Он получил 100 тысяч долларов по одному билету и 200 тысяч долларов — по другому, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина более десяти лет регулярно покупал лотерейные билеты и проверял различные стратегии и приметы, якобы увеличивающие вероятность победы. 30 января игрок заехал в город Дарлингтон, штат Южная Каролина, и в разных магазинах купил два билета Palmetto Cash 5. Он отметил в них одинаковые числа и оплатил удвоение выигрыша по одному из билетов.

Спустя несколько дней мужчина узнал, что угадал все пять номеров.