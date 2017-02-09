Быки атаковали зрителей на корриде в Мексике

На корриде в мексиканском городе Энкарнасьон-де-Диа быки напали на зрителей и тореадоров. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Одному из животных удалось выбежать на арену раньше положенного времени. Другой ворвался на трибуны и атаковал собравшихся людей. Опубликованное в Instagram видео показывает, как он перебросил зрителя через ограждение, после чего мужчину настиг бык, находившийся на арене.

Наиболее серьезную травму получил пикадор Сезар Моралес — бык пронзил рогом его ногу. Также одно из животных набросилось со спины на тореадора Адольфо Рамиреса, приехавшего в Мексику из Испании, но ему повезло: он отделался ушибами. Кроме того, пострадали оператор и фотограф, которые снимали корриду. Один из них сломал ребро, другой вывихнул ногу.

Очевидец рассказал журналистам, что на трибунах возникла паника. Несколько зрителей получили ушибы и незначительные травмы.