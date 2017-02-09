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Леди Гага выступит на «Грэмми» вместе с метал-группой Metallica


Певица Леди Гага объединится с группой Metallica для концерта, который состоится на вручении музыкальной премии «Грэмми». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом представители Национальной академии искусства и науки звукозаписи США заявили в Twitter.

Помимо этого, на церемонии выступят исполнители Адель, Бруно Марс, Кэрри Андервуд и Дэйв Грол, а также рэпер The Weeknd совместно с коллективом Daft Punk, сообщает Variety.

Церемония награждения 59-й «Грэмми» состоится 12 февраля в Лос-Анджелесе.

Номинанты на «Грэмми» были объявлены в декабре 2016 года. Бейонсе, у которой уже 20 музыкальных наград, выдвинута на премию в девяти категориях. По восемь номинаций получили Рианна, Дрейк и Канье Уэст.

«Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.

 

 



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