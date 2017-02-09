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В сети появился трейлер фильма «Роковое искушение»


В сети появился трейлер фильма «Роковое искушение» Софии Копполы. Лента повествует о молодом военном в исполнении ирландского актера Колина Фаррелла, который оказался в женском пансионе. В картине также снимаются Эль Фаннинг, Николь Кидман и Кирстен Данст, передает Арменпресс.

Премьера фильма намечена на 22 июня.



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