В сети появился трейлер фильма «Роковое искушение» Софии Копполы. Лента повествует о молодом военном в исполнении ирландского актера Колина Фаррелла, который оказался в женском пансионе. В картине также снимаются Эль Фаннинг, Николь Кидман и Кирстен Данст, передает Арменпресс.

Премьера фильма намечена на 22 июня.