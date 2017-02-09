Министр обороны Ирана опроверг сообщение СМИ о новом ракетном испытании

Министр обороны Ирана Хосейн Дехган назвал "фальшивкой" сообщение американского телеканала Fox News о проведении в стране нового ракетного испытания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это утверждение американцев является фальшивкой. Ее цель - дальнейшее нагнетание иранофобии и враждебности", - заявил он агентству Tasnim. Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщил, что Иран произвел пуск баллистической ракеты со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана.

По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщил, что ракета пролетела около 600 км.

В резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года содержится призыв к Ирану не проводить такие испытания.