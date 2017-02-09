Получивший в результате произведенного противником выстрела ранение военнослужащий перевезен в Ереван

Получивший в результате произведенного противником выстрела огнестрельное ранение в голову солдат срочной службы, рядовой Корюн Камоевич Киракосян (1998 г.р.) перевезен в Центральный клинический военный госпиталь Еревана. Состояние его здоровья оценивается как критически тяжелое. Об этом сообщили Арменпресс в Военном госпитале Степанакерта.

8 февраля 2017 года в районе 11:00 в результате произведенного противником выстрела в направлении боевого поста оборонительного участка N-ской воинской части смертельное огнестрельное ранение в голову получил военнослужащий-контрактник Гегам Генрикович Манукян (1979 г.р.). Спустя час, в районе 12:00, вследствие произведенного противником выстрела в направлении другого боевого поста оборонительного участка N-ской воинской части огнестрельное ранение в голову получил солдат срочной службы, рядовой Корюн Камоевич Киракосян (1998 г.р.). Последний был доставлен в военный госпиталь Степанакерта, его состояние оценивалось как тяжелое.