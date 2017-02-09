Впредь для произведенных в ЕАЭС товаров не будет применяться 15%-ное ценовое предпочтение

Правительство Армении внесло изменения в закон закупках, цель которых – создать равные условия для хозяйствующих субъектов, участвующих в процессе закупок. На заседании исполнительного органа министр финансов РА Вардан Арамян отметил, что данным изменением в случае закупок на сумму менее 70 млн драмов для поставок произведенных в странах – членах ЕАЭС товаров впредь не будет применяться 15%-ное ценовое предпочтение (до этого предпочтение отдавалось продукции ЕАЭС, даже в случае, если они были дороже на 15%), передает «Арменпресс».

“Отмена ценовых предпочтений – это правильный подход в силу ряда причин. Мировой опыт показывает, что ценовые предпочтения не являются правильным инструментом, они не стимулируют рост местного производства”, - заявил Арамян.

Необходимо учитывать и то, что Армения является членом ЕАЭС, и условные договоренности ЕАЭС таковы, что нет возможности отдавать предпочтение исключительно отечественным производителям.

“Этими 15 процентами должны воспользоваться белорусские, казахские, киргизские производители”, - заявил Вардан Арамян. По словам министра финансов РА, еще одна из проблем заключается в том, что данная привилегия создает сложности для хозяйствующих субъектов, они должны обосновать, в какой именно стране произведен данный товар.