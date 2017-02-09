Google разработает платье на основе персональных данных

Google и интернет-магазин женской одежды Ivyrevel, который входит в группу H&M, разработают платье, созданное на основе персональных данных человека. Видео с презентацией опубликовано на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Платье будет создаваться с учетом данных, собранных через специальное приложения для Android. Например, программа будет отслеживать движения владельца телефона и его местонахождение. Примерная стоимость наряда — 99 долларов, бета-версию приложения планируют запустить до конца 2017 года.