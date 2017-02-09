Parisien: вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену для защиты от террористов

Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает газета Le Parisien.

По сведениям издания, стена высотой 2,5 м будет возведена уже этой осенью. Стоимость сооружения, призванного защитить от террористической угрозы, оценивается в €20 млн.

Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернар Годьер уточнил, что речь идет о "пуленепробиваемой ограде, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни".

Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дати не ответила на запрос газеты прокомментировать данную информацию.

В середине декабря парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года введенный в стране сразу после терактов 13 ноября 2015 года режим чрезвычайного положения.

ФОТО: EPA/ETIENNE LAURENT