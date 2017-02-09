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В Тбилиси начинается капремонт метрополитена


Мэрия столицы Грузии совместно с Транспортной компанией Тбилиси начинает капитальный ремонт станций Тбилисского метрополитена.

На первом этапе планируется капитально отремонтировать три станции городской подземки: "Театр Ахметели", "Варкетили" и "Авлабари".
До конца года мэрия и Транспортная компания Тбилиси планируют обновить еще четыре станции метро,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Напомним, тбилисское метро открылось 11 января 1966 года. Его самая новая станция "Важа Пшавела" была запущена в эксплуатацию в 2000 году.

 

 



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