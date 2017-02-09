В Тбилиси начинается капремонт метрополитена

Мэрия столицы Грузии совместно с Транспортной компанией Тбилиси начинает капитальный ремонт станций Тбилисского метрополитена.



На первом этапе планируется капитально отремонтировать три станции городской подземки: "Театр Ахметели", "Варкетили" и "Авлабари".

До конца года мэрия и Транспортная компания Тбилиси планируют обновить еще четыре станции метро,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Напомним, тбилисское метро открылось 11 января 1966 года. Его самая новая станция "Важа Пшавела" была запущена в эксплуатацию в 2000 году.