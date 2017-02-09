В Армении с военнослужащими ЮВО начались боевые стрельбы взводов

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, начались боевые стрельбы взводов подразделений на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз». На комплексные занятия привлечено более 1000 военнослужащих и около 250 единиц специальной военной техники.

Для обеспечения боевых стрельб военными инженерами соединения на высоте 1,5-2,5 тыс. метров над уровнем моря в сложных климатических условиях создана реальная боевая обстановка с использованием более 200 различных статических и динамических мишеней. Военнослужащие в составе взводов учатся уничтожать мишени условного противника из вооружения БМП-2, танков Т-72Б, стрелкового оружия, автоматических (АГС-17) и ручных (РПГ-7В) гранатометов на дальностях от 100 до 1000 метров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,особенностью проведения боевых стрельб взводов, является отработка более 100 нормативов по основным предметам обучения, обучение военнослужащих правильному ведению боевых действий в незнакомой высокогорной местности, организации взаимодействия, управлению огнем подразделений, а также повышению мастерства вождению и стрельбы из боевых машин с места и в движении.