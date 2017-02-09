Пожарные локализуют возгорание после взрыва на АЭС во Франции

Пожарные службы после взрыва на АЭС "Фламанвиль" во Франции в настоящее время локализуют возгорание, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную префектуру.

Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления получили пять человек, раненых нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Работа одного из двух реакторов АЭС "Фламанвиль" во французском департаменте Манш остановлена после взрыва.

По данным местных властей риска радиоактивных выбросов и утечек нет. На место происшествия прибыли представитель экстренных служб.