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Премьер-министр Армении Карен Карапетян отменил визит заместителя начальника полициии Армении в Беларусь


Премьер-министр Армении Карен Карапетян отменил визит заместителя начальника полициии Армении Вардана Егиазаряна в Беларусь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте правительства Армении e-gov.am .

Решением от 7-го февраля заместителя начальника полициии Армении Вардана Егиазаряна командировали 2-5-го марта в Беларусь – для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию полиции Беларусси.



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