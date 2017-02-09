Премьер-министр Армении Карен Карапетян отменил визит заместителя начальника полициии Армении в Беларусь

Премьер-министр Армении Карен Карапетян отменил визит заместителя начальника полициии Армении Вардана Егиазаряна в Беларусь. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте правительства Армении e-gov.am .

Решением от 7-го февраля заместителя начальника полициии Армении Вардана Егиазаряна командировали 2-5-го марта в Беларусь – для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию полиции Беларусси.