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Лавров обсудил с главой МИД Турции реализацию договоренностей по Сирии


Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ход реализации договоренностей по прекращению огня в Сирии, заявили в МИД РФ.

"Министры обсудили ход реализации договоренностей, касающихся поддержания режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирии и содействия налаживанию результативного переговорного процесса между представителями правительства и оппозиции на "астанинской" и "женевской" площадках", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Министры также затронули в беседе и вопросы развития российско-турецкого двустороннего сотрудничества.

Переговоры между делегациями официального Дамаска и вооруженной оппозиции прошли в Астане 23-24 февраля. Старт межсирийских переговоров на женевской площадке запланирован на 20 февраля.

 

 



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