Президент Армении Серж Саргсян сегодня провёл совещание с членами СНБ

Президент Республики, Председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян сегодня провёл совещание с членами СНБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В рамках повестки обсуждались план деятельности Совета национальной безопасности на 2017 год, разработанный на основании предложений членов СНБ, и текущие вопросы.