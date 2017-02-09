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Президент Армении Серж Саргсян сегодня провёл совещание с членами СНБ


Президент Республики, Председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян сегодня провёл совещание с членами СНБ. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В рамках повестки обсуждались план деятельности Совета национальной безопасности на 2017 год, разработанный на основании предложений членов СНБ, и текущие вопросы. 



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