Армянские правозащитники говорят о неправомерности экстрадиции Александра Лапшина властям Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала исполнительный директор ОО «Против правового произвола» Лариса Алавердян, по словом которой, положение, ограничивающее подобные передвижения, имеется в уставе ООН.

Сегодня, 9-го февраля, состоится пресс-конференция исполнительного директора ОО «Против правового произвола» Ларисы Алавердян, и члена комиссии Палаты адвокатов по вопросу защиты Александра Лапшина, директора Адвокатской школы Симона Бабаяна.

По словам Симона Бабаяна, Азербайджан обвиняет Лапшина по 2 позициям – рассматривая его заявления, как направленные против территориальной целостности Азербайджана, а также за незаконное пересечение границ Азербайджана, рассматривая НКР как свою территорию.

«Если международное сообщество не предпримет соответствующих действий, то это может стать прецедентом. Скажем, лица, посетившие Крым, могут быть также быть рассмотрены Украиной как незаконно пересекшие ее границы»,- сказал он.

По словам директора Адвокатской школы Симона Бабаяна, есть необходимость представить вопрос в ЕСПЧ.

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.