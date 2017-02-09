СМИ: на АЭС во Франции прогремел взрыв

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

Несколько человек пострадали, на место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

​Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск).