Мэр Парижа наградит Гаро Пайлана медалью города

В ходе ежегодного обеда, который дается Координационным советом аармянских организаций Франции, мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку всем друзьям Армении, которые находятся под угрозой в разных уголках мира.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на Nouvelles d'Armenie, в связи с этим она объявила, что намерена наградить Гаро Пайлана медалью города Парижа.

В своем выступлении она сказала также о своем намерении посетить Ереван. «Мало где у меня бывает такое же ощущение культурной общности как в Ереване»,- сказала она. Особое восхищение Анн Идальго выразила по поводу своего посещения центра ТУМО.