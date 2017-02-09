Предвыборные списки РПА будут уточнены на заседании ВО 11-го февраля

Предвыборные списки РПА – по пропорциональному списку и по округам, будут уточнены на заседании ВО РПА 11-го февраля. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в НС Армении сказал депутат от РПА, член исполнительного органа РПА Самвел Никоян.

«Все вопросы прояснятся на заседании ВО 11-го февраля. Решением исполнительного органа РПА формируются как закрытые пропорциональные, так и открытые – так называемые рейтинговые списки»,- сказал депутат от РПА, член исполнительного органа РПА Самвел Никоян.

На вопрос, желает ли он оказаться в будущем парламенте, Никоян ответил, что о своих желаниях поговорит после заседания ВО РПА 11-го февраля.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.