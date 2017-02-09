Атамбаев может подписать 16 февраля новое соглашение с Евросоюзом

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 16 февраля совершит официальный визит в Брюссель, во время которого, как ожидается, подпишет новое соглашение о сотрудничестве республики с Европейским союзом. Об этом на пресс- конференции сообщил глава представительства ЕС в Киргизии Чезаре де Монтис.

"Президент Киргизии в Брюсселе встретится со всем руководством ЕС, это очень необычный пример и сигнал важности", - отметил он. По его словам, в ходе визита Атамбаева планируется "подписание нового соглашения о партнерстве" Киргизии с Евросоюзом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом и Киргизией было заключено в 1995 году, оно вступило в силу спустя четыре года. В нем обозначены главные направления взаимодействия сторон в политической, экономической, финансовой, правовой и культурной областях.







