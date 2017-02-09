Саммит НАТО в Брюсселе пройдет 25 мая

Первый для нового президента США Дональда Трампа саммит НАТО пройдет в Брюсселе 25 мая, сообщил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Очень рад принять моих коллег на следующем саммите НАТО в Брюсселе 25 мая и открыть новую штаб-квартиру (альянса)", — написал Мишель в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Брюссельский саммит пройдет меньше, чем через год после встречи лидеров альянса в Варшаве, состоявшейся 8 и 9 июля 2016 года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что брюссельский саммит НАТО пройдет в более узком формате, и главной его целью будет встреча с новым президентом США.

Как сообщил альянс 6 февраля по итогам телефонных переговоров Столтенберга и Трампа, на заседании будут обсуждаться, в частности, борьба с терроризмом, справедливое распределение расходов между членами альянса, Украина и политика в отношении России.