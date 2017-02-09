Экстрадиция Лапшина является вызовом именно международному сообществу

По словам директора ОО «Против правового произвола» Ларисы Алавердян, экстрадиция Лапшина является вызовом не столько армянам, сколько именно международному сообществу. Сегодня, 9-го февраля, в зале «Арменпресс» состоялась пресс-конференция исполнительного директора ОО «Против правового произвола» Ларисы Алавердян.

«В деле экстрадиции Лапшина был допущен ряд грубых нарушений норм международного права. Экстрадиция Лапшина является вызовом не столько армянам, сколько именно международному сообществу. В данном случае действовал не закон, а пацанское соглашение. Кстати, Азербайджан ранее обращался с подобными запросами к ряду стран, и везде получал отказ. Как мы видим, Беларусь еще раз показала свою удаленность от цивилизации»,- сказала Лариса Алавердян.

По ее словам, Армения должна использовать все платформы, чтобы добиться в отношении Азербайджана четких формулировок, резолюций, вплоть до санкций.

Как сказала Лариса Алавердян, Армения не может считать Беларусь союзником. «Беларусь ведет себя не как союзник, а как товарищ по кормушке. Пользуясь кормушками, Беларусь никогда не берет на себя никаких обязательств. Стало новомодным выступать против РФ. Шантажировать, пытаться получить дивиденты. Если в случае с Рамилем Сафаровым цена Венгрии была равна 3 млрд долларам, то сейчас речь идет примерно о 5 млрд долларов. Просто омерзительно»,- сказала она.

5-го декабря 2016 года полиция Минска задержала известного блогера Алекскандра Лапшина, который живет в Москве и пишет для блога Travel Blog. Лапшин является гражданином России и Израиля. Он оказался в черном списке Азербайджана из-за посещения Арцаха. С 2011 года Алекскандр Лапшин включен в черный список Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха в апреле 2011, октябре 2012 и июне 2016 года, а также за критику политики азербайджанских властей в своем блоге. Официальный Баку требует от Беларуси экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Заместитель генерального прокурора Республики Беларусь принял решение удовлетворить просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана относительно экстардиции гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана.

Лапшин обжаловал в суде решение генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу азербайджанской стороны, однако его жалоба была отклонена.

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует Лапшину посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении блогера дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.