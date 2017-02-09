В Южной Корее сотни деятелей культуры подали иск против властей

Сотни деятелей культуры в Южной Корее подали коллективный иск к правительству страны с требованием компенсаций за внесение их в так называемый "черный список" из-за политических взглядов.

"Черный список нарушил личные права деятелей культуры, а также их право на свободу самовыражения и право на защиту личной информации", — цитирует агентство Ренхап текст заявления организации "Адвокаты за демократическое общество", которая представляет интересы истцов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

К настоящему моменту исковые требования в Окружной суд Сеула подали 461 человек. Каждый из них требует у правительства выплатить им компенсации в размере 1 миллиона южнокорейских вон (около 873 долларов).

Информация о существовании "черного списка" артистов и деятелей культуры появилась в ходе расследования скандала вокруг близкой подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которой был вынесен импичмент в декабре прошлого года. Цой Сун Силь, которая не занимала никаких государственных постов, обвиняется во вмешательстве в дела правительства и коррупции. Она была арестована вместе с рядом фигурантов дела из бывшего окружения президента Пак Кын Хе, среди которых, в частности, министр культуры страны Чо Юн Сун и глава пенсионного фонда Мун Хён Пхё.