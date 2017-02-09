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Кандидат Трампа в Верховный суд подверг президента критике


Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат в члены Верховного суда страны Нил Горсач раскритиковал главу государства за его твиты.

Речь идет о тех записях Трампа в "Твиттере", в которых он нападает на судью Джеймса Робарта, наложившего запрет на скандальный иммиграционный указ.

Нападки Трампа на судью Нил Горсач назвал "деморализующими и обескураживающими".

Ранее Трамп назвал судью "так называемым судьей" и сказал, что все возможные атаки террористов на территории США будут на его совести,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему", - написал он в "Твиттере".

Нил Горсач был номинирован Трампом в Верховный суд 1 февраля. Он - судья из Колорадо, известный своими консервативными взглядами. Горсачу 49 лет. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США.

 

 

 



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