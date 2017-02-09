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На Открытом чемпионате Португалии армянский шахматист Тигран Арутюнян набрал 5,5 баллов


В Лиссабоне подходит к концу международный шахматный турнир «Portugal Open».

По сообщению «Арменпресс»,  уже состоялись встречи 7-го тура состоящего  из 9 туров первенства. Турнирную таблицу возглавляет продемонстрировавший блестящую игру Эдуардо Итуризага, который из 7 возможных набрал 7 баллов. Два шахматиста отстают от лидера на один балл.

Среди армянских участников турнира наилучший результат показал Тигран Арутюнян, заработавший 5,5 баллов и разделяющий 4-е место. Карен Григорян и представляющий Францию гроссмейстер Тигран Карамян зарегистрировали в своем активе по 5 баллов.



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