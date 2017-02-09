За 20 лет ООН помогла демобилизовать более 115 тысяч детей-солдат

Более 115 тысяч несовершеннолетних участников вооруженных конфликтов были демобилизованы за последние 20 лет благодаря усилиям ООН, правительств и организаций гражданского общества. Об этом сообщил в среду официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик по случаю 20-летия принятия резолюции Генеральной Ассамблеи 51/77, посвященной проблематике детей и вооруженных конфликтов.

"Благодаря усилиям правительств, ООН и организаций гражданского общества более 115 тысяч детей были демобилизованы из вооруженных сил государств и вызволены из вооруженных формирований", - сказал он. По его словам, множащиеся конфликты продолжают подвергать детей огромной опасности, и единственный способ полностью оградить их от насилия - это предотвращать возникновение кризисов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ООН определяет шесть наиболее серьезных преступлений в отношении детей, совершаемых в условиях вооруженных конфликтов: убийство или причинение увечий, сексуальное насилие, похищение, привлечение к участию в боевых действиях, нападения на школы и больницы, а также отказ в оказании гуманитарной помощи.







