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День рождения Александра Манташова будет объявлен в Армении Днем предпринимателя


3-е марта будет объявлено в Армении Днем предпринимателя. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении 9-го февраля. Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян сказал, что решение принято в связи с тем, что 3-е марта - день рождения прославленного армянского предпринимателя и филантропа Александра Манташова.

«Надеемся, что этот праздник станет поводом не только почтить память армянского предпринимателя и филантропа Александра Манташова, но и тех его последователей, которые стремятся уподобиться Манташову своими делами во славу благоденствия общества»,- сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.



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