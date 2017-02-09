Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил предпринять меры для привлечения потенциала диаспоры

Необходимо предпринять меры для эффективного привлечения потенциала диаспорыв различных областях. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру диаспоры Грануш Акопян в месячный срок разработать вместе с руководителями других ведомств программу по углублению сотрудничества с различными структурами, организациями и представителям и диаспоры.

По его словам, задание сформулировано кратко, однако содержит в себе большие возможности.

В то же время, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру диаспоры Грануш Акопян совместно с МОН Армении, помочь в образовательных вопросах учебным учреждениям диаспоры – в вопросах подготовки учителей, учебников, учебных программ, возможностей электронного обучения и пр.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру диаспоры Грануш Акопян и министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну в недельный срок передать армянским бизнесменам диаспоры сведения об инвестиционных программах в Армении, оведомив их обо всех условиях ведения бжизнеса в Армении, и поддерживать эту связь постоянно.

Министерствам диаспоры, по делам молодежи и спорта было поручено в 2-месячный срок разаработать программы по поддержанию армянского духа в диаспоре, распространению армянской культуры и пропаганде армянских ценностей.