14-го февраля состоится внеочередное заседание НС Армении

Правительство Армении предложит НС Армении созвать 14-го февраля внеочередное заседание НС Армении. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства Армении 9-го февраля министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян сказал, что в повестку предлагается внести вопросы электронной подписи, изменений в законы о банковской деятельности и эксплуатации сельхозтехники, а также мер по смягчению налогового режима для предприятий горнодобывающей отрасли.