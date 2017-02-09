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14-го февраля состоится внеочередное заседание НС Армении


Правительство Армении предложит НС Армении созвать 14-го февраля внеочередное заседание НС Армении. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства Армении 9-го февраля министр-руководитель аппарата правительства Армении Давид Арутюнян сказал, что в повестку предлагается внести вопросы электронной подписи, изменений в законы о банковской деятельности и эксплуатации сельхозтехники, а также мер по смягчению налогового режима для предприятий горнодобывающей отрасли.



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