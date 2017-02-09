Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил предпринять четкие шаги для развития массового спорта

Во время представления в правительстве Армении отчета Министерства по делам спорта и молодежи выяснилось, что в отрасли имеются системные проблемы, связанные с проводимой политикой и осуществлением управления. В связи с этим премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министрам по делам спорта и молодежи и ОН Армении в месячный срок пересмотреть учебные программы и представить программы по развитию физкультуры для дальнейшего их совместного утвержения. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, необходимо представить возможности использования спортзалов во всех учебных учреждениях республики.

В то же время, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру по территориальному управлению Армении в месячный срок изучить деятельность спортшкол в областях республики и совместно с Министерством по делам спорта и молодежи разработать стабдарты по осуществлению управления в этих учреждениях.

«Образовательные программы не унифицированы, нет стандартов для массового спорта. Г-н Ростомян, пока мы не услышали от вас, как продвигаается строительство спортзалов в областях. Будьте внимательны»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.