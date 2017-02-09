В Афганистане приостановил работу Международный Красный Крест

Организация Международного Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила работу в Афганистане после нападения на ее сотрудников, которое в организации назвали "подлым".

В среду шесть сотрудников Красного Полумесяца погибли на севере страны в результате нападения вооруженных людей. Еще два сотрудника пропали без вести.

В МКК заявили, что временно приостанавливают свою гуманитарную миссию, чтобы разобраться в том, что происходит.

В организации также заявили о "неприемлемом" увеличении числа насильственных смертей среди ее сотрудников в Афганистане,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Гуманитарный конвой МКК в составе 3 водителей и 5 сотрудников, перевозивший предметы первой необходимости, подвергся внезапному нападению 8 февраля в провинции Джаузджан.

В полиции считают, что нападение было организовано боевиками группировки "Исламское государство", которая признана террористической во многих странах мира, в том числе и в России.