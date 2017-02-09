Председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян представил председателю НС Армении прошение об отставке. Как передает «Арменпресс», об этом в начале заседания НС Армении сообщила зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян.

«Председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян представил председателю НС Армении Галусту Саакяну прошение об отставке»,- сообщила зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян.

По порядку проведения заседания попросила слово лидер фракции ППА Наира Зограбян. Она предложила сформировать в НС Армении цивилизованную форма – объявлять благодарность тем чиновникам, которые долгие годы работали с НС Армении.

Зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян призвала не спешить, поскольку председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян в течение 15 дней еще имеет право отозвать свое прошение.

Во время предстоящих парламентских выборов председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян возглавит предвыборный штаб Гагика Царукяна.