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Ишхан Закарян представил председателю НС Армении прошение об отставке


Председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян представил председателю НС Армении прошение об отставке. Как передает «Арменпресс», об этом в начале заседания НС Армении сообщила зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян.

 «Председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян представил председателю НС Армении Галусту Саакяну прошение об отставке»,- сообщила зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян.

По порядку проведения заседания попросила слово лидер фракции ППА Наира Зограбян. Она предложила сформировать в НС Армении цивилизованную форма – объявлять благодарность тем чиновникам, которые долгие годы работали с НС Армении.

Зампредседателя НС Армении Эрминэ Нагдалян призвала не спешить, поскольку председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян в течение 15 дней еще имеет право отозвать свое прошение.

Во время предстоящих парламентских выборов председатель Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян возглавит предвыборный штаб Гагика Царукяна. 



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