В Ераносе от угарного газа при эксплуатации газового баллона отравились 7 членов семьи

В Мартунинском отделении полиции Армении было получено из больницы сообщение о том, что к ним с признаками отравлеения угарным газом поступили 7 членов семьи из села Еранос.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, прибывшая на место оперативная группа выяснила, что пострадавшие отравились при эксплуатации газового баллона, установленного на кухне.

Ведется расследование.