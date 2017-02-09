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В Ераносе от угарного газа при эксплуатации газового баллона отравились 7 членов семьи


В Мартунинском отделении полиции Армении было получено из больницы сообщение о том, что к ним с признаками отравлеения угарным газом поступили  7 членов семьи из села Еранос.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, прибывшая на место оперативная группа выяснила, что  пострадавшие отравились при эксплуатации газового баллона, установленного на кухне.

Ведется расследование.



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