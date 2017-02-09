В Ераносе от угарного газа при эксплуатации газового баллона отравились 7 членов семьи
В Мартунинском отделении полиции Армении было получено из больницы сообщение о том, что к ним с признаками отравлеения угарным газом поступили 7 членов семьи из села Еранос.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, прибывшая на место оперативная группа выяснила, что пострадавшие отравились при эксплуатации газового баллона, установленного на кухне.
Ведется расследование.
09:05, 08.02.2017
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