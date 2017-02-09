Левон Пачажян будет выступать в новом клубе

Бывший член Национальной сборной Армении по футболу Левон Пачажян сменил свой клуб.

По сообщению «Арменпресс», армянский футболист продолжит свою карьеру в клубе «Линшопинг Сити».

«Я рад сообщить, что подписал двухгодичный контракт с клубом «Линшопинг Сити», в котором созданы все условия для того, чтобы отметить хорошие результаты», - заявил Пачаджян.

Армянский футболист будет выступать под 19-м номером.

Левон Пачажян играл в составе Национальной сборной Армении по футболу с 2004 по 2011 гг. Он участвовал в 37 играх, забил 2 мяча.