Будут исключены неуместные затягивания процесса предоставления свиданий с заключенными УИУ

Заместители начальников уголовно-исполнительного учреждения отныне также получат возможность предоставлять свидания адвокатам или близким родственникам арестованных и осужденных лиц.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства юстиции РА, на состоявшемся 9 февраля заседании правительства Армении об этом заявила министр юстиции Арпине Ованнисян, уточнив, что действующим урегулированием право давать разрешение на посещение арестованных или осужденных заключенных принадлежит начальнику УИУ, и лишь в его отсутствие – заместителю начальника.

“Однако на практике зачастую из-за перегруженности в сжатые сроки не получается получить решение о разрешении свиданий от начальника УИУ. В результате посетителям приходится долго ожидать своей очереди на получение разрешения, что вызывает их справедливедливое недовольство”, - заявила министр, добавив, что цель данного изменения – предотвращение очередей посетителей осужденных и исключение неуместных затягиваний процесса предоставления свиданий.

В итоге также снизится и нагрузка на начальника учреждения.