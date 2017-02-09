Армянские шахматистки начинают свои выступления на женском чемпионате мира

Представительницы женской сборной Армении по шахматам Элина Даниелян и Лилит Мкртчян начинают свои выступления на женском чемпионате мира.

По сообщению «Арменпресс», на первом круге соперницей Элины Даниелян станет Падмини Рут, а Лилит Мкртчян померится силами с Ни Шицюнь.

Церемония открытия чемпионата мира по шахматам состоится 10 февраля, а партии первого круга – 11 февраля.

Женский чемпионат мира по шахматам, который пройдет в столице Ирана Тегеране, будет проводиться по нокаут-системе. В ЧМ примут участие 64 шахматистки.