Армянские шахматистки начинают свои выступления на женском чемпионате мира
Представительницы женской сборной Армении по шахматам Элина Даниелян и Лилит Мкртчян начинают свои выступления на женском чемпионате мира.
По сообщению «Арменпресс», на первом круге соперницей Элины Даниелян станет Падмини Рут, а Лилит Мкртчян померится силами с Ни Шицюнь.
Церемония открытия чемпионата мира по шахматам состоится 10 февраля, а партии первого круга – 11 февраля.
Женский чемпионат мира по шахматам, который пройдет в столице Ирана Тегеране, будет проводиться по нокаут-системе. В ЧМ примут участие 64 шахматистки.
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