В Японии создан прибор для экспресс-выявления вирусных заболеваний

В Японии разработан уникальный компактный прибор весом всего 500 граммов, который позволяет примерно за 10 минут определить у человека наличие и тип той или иной инфекционной болезни, вызываемой различными вирусами и бактериями.

"Его продажу предполагается начать уже в текущем году", - сообщил ТАСС официальный представитель компании Nihon Itagarasu, которая разработала эту установку совместно со специалистами Национального института промышленных наук и технологий (Сансокэн).

Сейчас для того, чтобы выявить наличие и определить тип вируса, требуется стационарное тяжелое оборудование, которое находится только в специализированных учреждениях. Сама процедура такого рода в настоящее время занимает в Японии порядка часа. "Новый прибор позволяет делать это примерно за десять минут по образцам слюны или крови", - рассказал представитель компании. Прибор работает от специальной батареи, он может легко доставляться в отдаленные районы, использоваться в обычных поликлиниках, на предприятиях пищевой промышленности, на борту самолетов, на фермах в случае возникновения, например, подозрений на птичий грипп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.