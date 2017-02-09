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У станции метро «Горцаранаин» обнаружен труп женщины


Служба спасателей МЧС Армении 8-го февраля получила сигнал о том, что около фабрики ООО «Грандкенди» неизвестная женщина покончила жизнь самоубийством, кинувшись по поезд номер 372, следующий рейсом Ереван-Тбилиси. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место происшествия выехала группа быстрого реагирования.

Подтвердилось, что на рельсах у станции метро «Горцаранаин» обнаружен труп женщины.

Благодаря предпринятым полицией мерам, удалось установить, что покойная – Анаида Торосян, 1949 г.р.

Ведется расследование.



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