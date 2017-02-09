Опрос Harris: Ле Пен обгонит Макрона и Фийона в первом туре выборов

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен станет фаворитом первого тура выборов, обогнав бывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона и экс-премьера Франсуа Фийона, свидетельствуют данные опроса компании Harris Interactive.

Согласно результатам опроса, которые приводит агентство Рейтер, в поддержку Ле Пен в первом туре голосования выступят 24% избирателей, а за Макрона — 21%. Третьим станет Фийон, за которого проголосуют 19% избирателей.

В то же время в материалах, на которые ссылается агентство, нет свежей информации об исходе второго тура.

Опрос проводился с 6 по 8 февраля при участии 6 тысяч человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

Похожие данные показал 3 февраля опрос Ifop: лидерство Ле Пен в I туре с 25%, у Макрона 20,5% и у Фийона 18,5%). Во втором туре, по данным Ifop, Ле Пен проиграет Макрону (37% против 63%).