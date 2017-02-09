Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 98 депутатов.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

На заседании 8-го февраля были обсуждены поправки к Киотскому протоколу, принятые в Дохе, затем законопроект, представленный президентом Армении – о подписанном 7-го сентября в Вене соглашении о запрете ядерных испытаний.

Зампредседателя ГКД при правительстве Армении Вахтанг Мирумян представил соглашение между Арменией и Аргентиной об обмене налоговыми сведениями, подписанное 7-го июля 2014 года.