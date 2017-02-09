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Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает важным внедрение уполномоченного экономического оператора


Премьер-министр Армении Карен Карапетян  поручил председателю КГД, министерствам финансов, экономического развития и инвестиций выяснить в месячный срок препятствия к предоставлению юридическим лицам статуса полномочий и отменить эти препятствия, в том числе, в законодательном прядке, и в 2-месячный срок доложить, сколько уполномоченных экономических операторов было учтено, широко осведомив об этом общественность. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Внедрение института уполномоченного экономического оператора может стать важным инструментом для внешнеэкономической деятельности бизнеса. Это позволит работать по упрощенным таможенным процедурам, проводя их в удобном месте и в особо упрощенном режиме»,-  сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, несмотря на то, что в 2015 году была создана правовая основа для института уполномоченного экономического оператора, однако пока ни одного оператора зарегистрировано не было. Премьер-министр Армении Карен Карапетян   сказал, что процесс надо активизировать. 



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