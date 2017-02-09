Премьер-министр Армении ждет от министров выражения их позиций о целесообразности некоторых госкомпаний

По заданию премьер-министра Армении Карена Карапетяна, Управление госимуществом Армении представило в правительство данные по предприятиям с государственным долевым участием за 2013, 2014, 2015 годы и за первое полугодие 2016-го года – с анализом данных. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, добавив, что по результатам анализа сформирован список предприятий, работающих с ущербом или же без прибыли.

«В то же время, составлен список предприятий, работающих с малой прибылью на основе коэффициента рентабельности. Мы разошлем эту справку всем ведомствам, и в 20-дневный срок ожидаем выражения их позиций о целесообразности этих госкомпаний»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.