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Видео с катающейся с горки выдрой стало хитом Facebook


Выдра, катающаяся на брюхе по снегу, стала звездой социальной сети Facebook, пишет Daily Mail.

Ролик, на котором запечатлено резвящееся животное, выложил в сеть фотограф Баррет Хеджес. Видео снято на одном из водоемов в Йеллоустонском парке США,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Хеджес считает, что выдра — одно из самых забавных млекопитающих, а наблюдение за ней "всегда приносит массу положительных эмоций".

 



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