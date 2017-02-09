Видео с катающейся с горки выдрой стало хитом Facebook

Выдра, катающаяся на брюхе по снегу, стала звездой социальной сети Facebook, пишет Daily Mail.

Ролик, на котором запечатлено резвящееся животное, выложил в сеть фотограф Баррет Хеджес. Видео снято на одном из водоемов в Йеллоустонском парке США,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Хеджес считает, что выдра — одно из самых забавных млекопитающих, а наблюдение за ней "всегда приносит массу положительных эмоций".