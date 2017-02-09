Видео с катающейся с горки выдрой стало хитом Facebook
Выдра, катающаяся на брюхе по снегу, стала звездой социальной сети Facebook, пишет Daily Mail.
Ролик, на котором запечатлено резвящееся животное, выложил в сеть фотограф Баррет Хеджес. Видео снято на одном из водоемов в Йеллоустонском парке США,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Хеджес считает, что выдра — одно из самых забавных млекопитающих, а наблюдение за ней "всегда приносит массу положительных эмоций".
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