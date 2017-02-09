СМИ: КНДР может обладать материалами для создания 60 ядерных боеголовок

КНДР может располагать материалами, достаточными для создания от 46 до 60 ядерных боеголовок. Об этом сообщила в четверг южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении конфиденциальный документ военных и разведывательных служб.

Так, предполагается, что в распоряжении северокорейской стороны по состоянию на 2016 год могло находиться до 758 кг обогащенного урана и до 54 кг обогащенного плутония. По расчетам специалистов, которые приводит издание, на одну ядерную боеголовку уходит либо 16-20 кг такого урана, либо 4-6 кг плутония,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017 года Пхеньян заявил о намерении в скором времени произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.





