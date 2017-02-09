Премьер-министр Армении Карен Карапетян строго предупредил руководителей ведомств не оказывать «медвежьи услуги»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, откликаясь на публикации в прессе, предупредил руководителей ведомств о недопустимости использования административных ресурсов в ходе предвыборной агитации. «В прессе есть публикации о том, что руководители ведомств используют в ходе предвыборной агитации административные ресурсы. Всех строго предупреждаю, что подобные услуги являются «медвежьей услугой», независимо от того, в пользу какой из партий они оказываются. Обратите на это особое внимание»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Очередные парламентские выборы в Армении состоятся 2-го апреля 2017 года, заявки о регистрации в ЦИК должны быть поданы 6-16-го февраля, списки по округам и по пропорциям должны быть представлены в ЦИК 16-26-го февраля; предвыборная агитация начнется 5-го марта.