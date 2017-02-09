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Премьер-министр Армении Карен Карапетян присутствовал на мероприятии, посвященном 38-летию Исламской революции в Иране


Премьер-министр Армении Карен Карапетян присутствовал на мероприятии, посвященном 38-летию Исламской революции в Иране, которое было организовано в Доме приемов правительства Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поздравил посла ИРИ в Армении Сейеда Казема Саджади и дружественный народ Ирана с праздником и выразил желание, чтобы дружеские связи между обоими народами укреплялись и впредь. 

 



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