В отраслях транспорта, связи и информационных технологий Армении ожидаются инвестиции в размере 116 млн долларов: министр

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении ожидает в текущем году притока инвестиций в размере 116 млн долларов. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.

«Представленные Министерством транспорта, связи и информационных технологий Армении инвестиционные программы будут профинансированы правительством Армении в 3 форматах: из госбюджета, из кредитных средств и путем частных инвестиций»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян, добавив, что под программы по дорожному строительству из госбюджета будет выделено около 26 млн долларов, из кредитных средств – около 25 млн долларов.

«Инвестиции из кредитных средств могут быть увеличены в течение года, это будет зависеть от пополнения бюджета, поскольку Министерство финансов намерено обсудить вопрос увеличения привлечения кредитных средств. На днях Министерство экономического развития и инвестиций распространило заявление, в котором среди инвестиционных программ были названы и программы в сфере связи и информационных технологий. Частный сектор намерен инвестировать в сферы около 65 млн долларов»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.

Комментируя программы в сфере транспорта, связи и информационных технологий, Ваган Мартиросян назвал переоснащение и инновацию сетей электронного сообщения.

«Это даст возможность расширить и улучшить сети электронного сообщения на всей территории Армении, улучшив качество и доступность услуг»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.

На средства частных инвесторов планируется создать в Армении центр «обработки данных», где станет возможно управление содержанием и базой данных государственного и частного секторов. На средства из госбюджета будут осуществлены программы стимулирования техноцентров в Гюмри и Ванадзоре.

«Предусмотрен ряд программ по дорожному строительству – ремонт и эксплуатация автодорог, капитальный ремонт тунелей и мостов и др»,- сказал министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян.

По его словам, будут продолжены строительные работы на дорогах «Транспортный коридор Север-Юг», Ванадзор-Алаверди-граница Грузии. А также строительство моста на КПП «Баграташен.