Fox: Иран произвел очередной испытательный пуск баллистической ракеты

Иран произвел пуск баллистической ракеты со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана. Об этом сообщила в среду телекомпания Fox News со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщал, что ракета пролетела около 600 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вашингтон изучает сообщения о запуске Тегераном ракеты класса "поверхность - воздух". Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель Госдепартамента.

"Мы знаем о сообщениях СМИ, в которых говорится, что Иран запустил ракету класса "поверхность - воздух". Мы изучаем их, пока на данный момент не можем больше ничего сказать", - отметил он.

Резолюция Совета Безопасности ООН номер 2231 от 20 июля 2015 года содержит призыв к Ирану не проводить такие испытания. Подобный запуск Тегеран осуществил также в июле прошлого года.

3 февраля Вашингтон расширил экономические санкции против Тегерана. В черный список были включены 13 физических лиц и 12 компаний. В американском Минфине пояснили, что расширение ограничений связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США считают террористическим.