Трамп направил послание Си Цзиньпину

Трамп направил послание председателю КНР Си Цзиньпину и заявил о намерении строить конструктивные отношения, сообщил в заявлении в среду Белый дом.

"Президент Трамп заявил, что надеется на совместную работу с президентом Си над строительством конструктивных отношений на пользу и США, и Китаю", — говорится в заявлении Белого дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трамп также пожелал китайскому народу счастливого праздника фонарей и процветания в наступившем Году петуха.

В 2017 году Праздник фонарей, знаменующий окончание Праздника весны (Новый год по лунному календарю), отмечается в Китае 11 февраля.